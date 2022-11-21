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Сегодня, 15:00

Врач рассказала, кому не стоит есть селедку

Ольга Стрельникова
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Селедку не стоит есть маленьким детям.
Фото Global Look Press

Врач-эндокринолог Елена Евдокимова в интервью изданию «Газета.ru» рассказала, что от употребления селедки лучше отказаться людям с острой стадией заболеваний печени и желудочно-кишечного тракта, с проблемами мочевыделительной системы, маленьким детям, беременным и кормящим женщинам. Сделать это нужно потому, что сельдь — жирная рыба, и усваивается непросто. Ее употребление у вышеперечисленных категорий может привести к отекам, повышению давления и оказать дополнительную нагрузку на организм.

Для остальных, по словам эндокринолога, сельдь будет отличным источником витамина В12 и омега-3 жирных кислот, которые помогают снижать риск сердечных заболеваний, поддерживают правильную работу мозга и здоровье нервных клеток. Также сельд помогает в профилактике анемии.

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