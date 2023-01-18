Врач-диетолог рассказала, как как не испортить здоровье при ежедневном употреблении кофе

Терапевт и диетолог Елена Тихомирова рассказала сколько нужно выпивать кофе в день чтобы не навредить своему здоровью.

Специалист рассказала, что в день можно выпивать не более 400 миллиграммов кофеина, или четырех чашек.

«Есть люди, которые чувствительны к кофе. У них при употреблении кофеина и кофеинсодержащих продуктов может возникнуть учащение сердцебиения, бессонница и так далее. Такие люди знают свою реакцию на кофе и, как правило, пьют его очень редко или вообще не пьют. В остальных случаях кофе — это прекрасный тонизирующий напиток», — приводит слова Тихомировой «Life.ru».

Также Тихомирова подчеркнула, что желающим похудеть лучше отдать предпочтение обычному черному кофе без сахара. Если такой напиток не по вкусу, то можно добавить немного молока. А виды кофейных напитков, в составе которых есть сухое молоко, сиропы, сливки и другие добавки, содержат большое количество калорий и станут препятствием в борьбе с лишними килограммами.