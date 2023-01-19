Фильм «Чебурашка» побил рекорды российского кинопроката

Семейная комедия «Чебурашка» по-прежнему занимает лидирующие позиции в прокате среди отечественных картин — как по сборам, которые уже превысили 4,13 миллиарда рублей, так и по посещаемости.

Согласно данным Фонда кино, это первый кинопроект российского производства, собравший свыше 13 миллионов зрителей. Об этом рассказало издание РБК. Ранее рекорд был за фильмом «Движение вверх» режиссера Антона Мегердичева — 11 912 857 просмотров в прокате. За ним следовал «Холоп» Клима Шипенко с 11 655 669 зрителями, он же ранее был самым кассовым со сборами в 3 082 031 790 рублей.

Сюжет фильма «Чебурашка» основан на очередных приключениях одноименного персонажа, знакомого каждому с детства. В этот раз он попадает в небольшой городок в Приморье из далекой апельсиновой страны. Участие в съемках приняли Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, а озвучила главную роль актриса Ольга Кузьмина.

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