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Как быстро отказаться от фастфуда? Советы диетолога

Врач рассказала, как быстро отказаться от фастфуда
Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Вместо картошки фри из фритюра стоит его самим запекать в духовке дома.
Фото Global Look Press

Врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова дала советы, как отучить себя от регулярного употребления фастфуда. По ее словам, стоит найти правильные альтернативы.

«Чтобы отказаться от картофеля фри, в котором содержится большое количество масла, необходимо запекать его самостоятельно дома в духовке или покупать запеченный картофель. Не жареный, а именно запеченный. Важно также к приему пищи добавлять травы, салаты, фрукты и овощные гарниры», — приводит слова диетолога Ura.ru.

Дианова отмечает, что фастфуд вызывает привыкание и приводит к серьезным проблемам со здоровьем. Так, могут развиться панкреатит холецистит и желчнокаменная болезнь, а также появляются проблемы с кожей (акне, прыщи).

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Источник: https://ura.news/news/1052569409?utm_source
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