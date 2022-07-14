Как быстро отказаться от фастфуда? Советы диетолога

Врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова дала советы, как отучить себя от регулярного употребления фастфуда. По ее словам, стоит найти правильные альтернативы.

«Чтобы отказаться от картофеля фри, в котором содержится большое количество масла, необходимо запекать его самостоятельно дома в духовке или покупать запеченный картофель. Не жареный, а именно запеченный. Важно также к приему пищи добавлять травы, салаты, фрукты и овощные гарниры», — приводит слова диетолога Ura.ru.

Дианова отмечает, что фастфуд вызывает привыкание и приводит к серьезным проблемам со здоровьем. Так, могут развиться панкреатит холецистит и желчнокаменная болезнь, а также появляются проблемы с кожей (акне, прыщи).