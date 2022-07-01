Мясников предупредил об опасности приема витаминов

Врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале рассказал о вреде бесконтрольного приема витаминов. По его словам, здоровым людям, не включая беременных, ослабленных и пациентов с тяжелыми хроническими заболеваниями, не стоит принимать витамины и другие виды добавок без консультации с врачом.

«Аптечные витамины могут быть опасны. Так витамин А способствует остеопорозу и в больших дозах может вызвать повреждение плода. Витамин С может способствовать образованию камней в почках, избыток витамина Д приводит к неврологическим проявлениям», — заявил Мясников.

Витамин Е и бета-каротен могут увеличивать смертность, а селениум, витамины группы В и фолиевая кислота не оправдали свои ожидания, по словам теледоктора.

Мясников рекомендует получать все витамины и минералы из сбалансированной правильной диеты.

Ранее Мясников назвал опасные для сердца лекарства.