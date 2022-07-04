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Какие продукты вызывают мигрень? Ответил врач

Невролог перечислил вызывающие мигрень продукты
Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Красное вино и шоколад способны вызывать мигрень.
Фото Global Look Press

Врач-невролог Александр Комаров перечислил продукты, которые способны вызывать мигрень.

«Те, кто страдает мигренью, примерно знают, когда она появляется и что ее провоцирует. Например, это красное вино, твердые сорта сыра, шоколад, недосыпание или какой-то другой триггер», — приводит слова эксперта NEWS.ru.

Страдающие мигренью часто кладут на голову холодное или горячее полотенце, принимают душ. Эффективно будет уйти в темную комнату и попытаться уснуть.

Не рекомендуется применять народные средства при мигрени, так как они могут лишь немного унять боль. По словам Комарова, травы не являются действенными.

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