Какие продукты вызывают мигрень? Ответил врач

Врач-невролог Александр Комаров перечислил продукты, которые способны вызывать мигрень.

«Те, кто страдает мигренью, примерно знают, когда она появляется и что ее провоцирует. Например, это красное вино, твердые сорта сыра, шоколад, недосыпание или какой-то другой триггер», — приводит слова эксперта NEWS.ru.

Страдающие мигренью часто кладут на голову холодное или горячее полотенце, принимают душ. Эффективно будет уйти в темную комнату и попытаться уснуть.

Не рекомендуется применять народные средства при мигрени, так как они могут лишь немного унять боль. По словам Комарова, травы не являются действенными.