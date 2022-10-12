ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Главная
ЗОЖ

12 октября, 08:30

ВОЗ объявила о вспышке холеры

Ольга Стрельникова
Читать «СЭ» в
ВОЗ.
Фото Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проинформировала об увеличении числа заболевших холерой.

На прошедшей неделе Всемирная организация здравоохранения объявила об увеличении числа заболевших холерой в Сирии. «Число подтвержденных лабораторными экспресс-тестами случаев холеры возросло до 757. Число случаев летального исхода составило 41. 34 из них — в провинции Алеппо», — информировала ВОЗ. Следующие по числу заболевших Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке, Ракка и Латакия. Первые случаи зарегистрированы и в Дамаске, один человек умер.

После проведенных проверок, образцы холеры обнаружили на заводе по производству льда, а также в сточных водах. Одной из возможных причин может являться забор воды из Евфрата.

За последние несколько месяцев вспышки холеры были зарегистрированы более, чем в 25 странах мира. Регулярно они регистрируются в странах, где отсутствует постоянный доступ к чистой питьевой воде.

Здоровье
4
2
Читайте также
«Барса» на грани вылета из Лиги чемпионов. Сумасшедший матч с «Интером» принес ей лишь ничью
Легенда спорта разводится с бразильской моделью. Впереди раздел имущества на 30 миллионов
Путин заявил об отказе России поставлять нефть в установившие потолок цен страны
Чехия с 25 октября запретит въезд россиян с туристическими шенгенскими визами
СМИ сообщили о звуках взрывов в Винницкой области
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кардиолог предупредил, чего нельзя делать при простуде

Испанские врачи впервые пересадили кишечник умершего донора ребенку
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости