Эксперт назвала сорт пионов, который несложно вырастить

Менеджер категории «Сад» гипермаркета по обустройству дома Светлана Дусатова в беседе с «СЭ» заявила, что сорт пионов «Адольф Руссо» очень непритязателен к погодным условиям. Поэтому он нравится начинающим и опытным садовникам.

«Он устойчив к засухе и морозам, а значит, у него больше шансов прижиться, даже если вы немного прогадаете с датой посадки или в вашем регионе есть риски поздних заморозков и бездождевого лета», — подчеркнула эксперт.

Также «Адольф Руссо» устойчив к серой гнили — грибковому заболеванию, которым часто страдают растения.

Для посадки пионов Дусатова рекомендует выбрать умеренно освещенный или полузатененный участок. Заранее подготовить в нем ямку и позаботиться о том, чтобы земля не была слишком плотной.

«В случае правильной посадки цветы появятся достаточно быстро. Но, несмотря на устойчивость растения к засухе, не стоит допускать пересыхания земли рядом с кустом. Тогда цветение будет обильным», — подытожила специалист.