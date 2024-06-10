Где смотреть трансляцию «Алые паруса-2024»

28 июня в Санкт-Петербурге пройдет традиционный праздник выпускников «Алые паруса». Транслировать мероприятие будет Пятый канал. Кроме того, канал выступит организатором водно-пиротехнического шоу.

В прошлом году «Алые паруса» увидело рекордное количество зрителей за всю историю этого события — почти 33 миллиона человек. В прямом телевизионном эфире праздник выпускников смотрели более 22 миллионов человек, а более 10 миллионов следили за онлайн-трансляцией.

В Санкт-Петербурге трансляцию выпускного увидели 67 процентов зрителей старше четырех лет, из которых 50,7 процента следили за событием в эфире Пятого канала.