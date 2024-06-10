Стиль жизни
Узнавать
Дети Экипировка Путешествия Увлечения Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Алые паруса 2024: где смотреть трансляцию онлайн и на ТВ — дата
Хобби и развлечения

Сегодня, 20:15

1 мин.

Где смотреть трансляцию «Алые паруса-2024»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Алые паруса
Фото Global Look Press
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

28 июня в Санкт-Петербурге пройдет традиционный праздник выпускников «Алые паруса». Транслировать мероприятие будет Пятый канал. Кроме того, канал выступит организатором водно-пиротехнического шоу.

В прошлом году «Алые паруса» увидело рекордное количество зрителей за всю историю этого события — почти 33 миллиона человек. В прямом телевизионном эфире праздник выпускников смотрели более 22 миллионов человек, а более 10 миллионов следили за онлайн-трансляцией.

В Санкт-Петербурге трансляцию выпускного увидели 67 процентов зрителей старше четырех лет, из которых 50,7 процента следили за событием в эфире Пятого канала.

Трансляция «Алые паруса-2023»

Фестиваль &laquo;Алые Паруса&raquo;. «Алые паруса» в Санкт-Петербурге в 2024 году: дата, программа и место проведения
Увлечения
1
1
Новости холдинга
Матвиенко указала на несостоятельность Макрона и Шольца как политиков после выборов в ЕП
Карпин заявил, что может уйти из сборной России. Что не устраивает главного тренера и кого могут назначить вместо него
Результат выборов в ЕП назвали громкой пощечиной для правящей в Германии коалиции
В Петербурге подростки ранили ножом дворника из-за замечания о мусоре

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Последние новости
18:35
В МГУ завершился фотоконкурс «Пиксельный рейв-2024» со специальной номинацией от «СЭ»
17:50
Эксперт назвала сорт пионов, который несложно вырастить
17:05
В Тюмени пройдут женский и детский забеги IRONLADY и STARKIDS
15:25
В Москве пройдет международный форум по нейронутрициологии
14:30
Роскачество озвучило главные предпочтения российских туристов за последний год