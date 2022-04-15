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Eat This, Not That: злоупотребление ананасов может привести к кровотечению и крапивнице

Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Чрезмерное употребление ананасов вредно.
Фото Global Look Press

Врачи-диетологи Джонатан Вальдес и Кери Ганс в интервью изданию Eat This, Not That! рассказали о вреде чрезмерного употребления ананасов.

По словам экспертов, при злоупотреблении этим продуктом может появиться аллергия в виде сильного зуда, крапивницы и отека. Ананас богат витамином С и микронутриентами, которые и способны вызвать аллергическую реакцию.

Также этот плод содержит фермент бромелайн, способный вызвать диарею или рвоту. Это связано в индивидуальной непереносимостью данного вещества. Однако этот фермент также может провоцировать и образование язвочек в уголках рта и болевые ощущения на губах и языке.

Бромелайн еще предотвращает свертываемость крови, из-за чего существует риск кровотечений.

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