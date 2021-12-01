В чем польза зеленого чая? Рассказал диетолог

Диетолог и тренер Дэвид Стаж рассказал о пользе зеленого чая.

Также он отметил, что с помощью этого напитка можно избавиться от лишнего жира в области живота.

«Лишнему жиру на животе поможет уйти L-теанин. Данный ингредиент содержится в зеленом чае. Употребление его не только снижает аппетит, но и борется с излишками висцерального жира», — приводит слова диетолога «Вечерняя Москва».

Специалист отметил, что зеленый чай обладает успокаивающими свойствами и защищает человека от стрессового переедания.