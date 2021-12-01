ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Новости   //    ЗОЖ

В чем польза зеленого чая? Рассказал диетолог

07:00
Зеленый чай. Фото Global Look Press
Зеленый чай. Фото Global Look Press

Диетолог и тренер Дэвид Стаж рассказал о пользе зеленого чая.

Также он отметил, что с помощью этого напитка можно избавиться от лишнего жира в области живота.

«Лишнему жиру на животе поможет уйти L-теанин. Данный ингредиент содержится в зеленом чае. Употребление его не только снижает аппетит, но и борется с излишками висцерального жира», — приводит слова диетолога «Вечерняя Москва».

Специалист отметил, что зеленый чай обладает успокаивающими свойствами и защищает человека от стрессового переедания.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Галина Глазко все материалы автора
Читайте также
Гол Оливеру Кану, девять операций и тонна наркотиков на корабле. Как выстрелить в бундеслиге, но оказаться в тюрьме
Кулеба пообещал Минску серьезные последствия в случае признания Крыма
0