Кому и сколько рекомендуется есть рыбу?

Нутрициолог и психолог пищевого поведения Алена Ишмухаметова рассказала, кому и сколько необходимо есть рыбу.

«Взрослым людям следует употреблять не менее 200 грамм различной рыбы и морепродуктов в неделю. При этом беременным и кормящим женщинам стоит уменьшить порцию тунца до 150 грамм, а других морепродуктов, наоборот, увеличить до 200 — 350 грамм.

Однако есть опасения по поводу качества сырья для добавок рыбьего жира. Они могут содержать метилртуть. Перед курсом добавок необходимо проконсультироваться с врачом, особенно если имеется аллергия или пациент пьет лекарства, влияющие на свертываемость крови», — отметила нутрициолог в разговоре с «Вестями Подмосковья».