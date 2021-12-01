ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Новости   //    ЗОЖ

Кому и сколько рекомендуется есть рыбу?

09:00
Кому и сколько рекомендуется есть рыбу? Фото Global Look Press
Кому и сколько рекомендуется есть рыбу? Фото Global Look Press

Нутрициолог и психолог пищевого поведения Алена Ишмухаметова рассказала, кому и сколько необходимо есть рыбу.

 
Суши и&nbsp;роллы. Суши: вся правда о любимом деликатесе

«Взрослым людям следует употреблять не менее 200 грамм различной рыбы и морепродуктов в неделю. При этом беременным и кормящим женщинам стоит уменьшить порцию тунца до 150 грамм, а других морепродуктов, наоборот, увеличить до 200 — 350 грамм.

Однако есть опасения по поводу качества сырья для добавок рыбьего жира. Они могут содержать метилртуть. Перед курсом добавок необходимо проконсультироваться с врачом, особенно если имеется аллергия или пациент пьет лекарства, влияющие на свертываемость крови», — отметила нутрициолог в разговоре с «Вестями Подмосковья».

Дополнительная информация:

vmo24.ru/news/komu_neobhodimo_upotreblyat_rybiy_zhir

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Галина Глазко все материалы автора
Читайте также
Гол Оливеру Кану, девять операций и тонна наркотиков на корабле. Как выстрелить в бундеслиге, но оказаться в тюрьме
Аэропорт Челябинска приостановил прием самолетов из-за ЧП на взлетной полосе
0