В чем польза сыра? Рассказала диетолог

Диетолог Татьяна Иванникова назвала полезные свойства сыра. По ее словам, этот продукт часто употребляют спортсмены в восстановительный период.

«Сыр является очень питательным продуктом, который на 1/4 состоит из белков. А это основной строительный материал для мышц, поэтому сыр часто употребляют спортсмены в восстановительный период. Преимущество сыра еще и в том, что его белки усваиваются лучше, чем молочные. Так как сыр очень калорийный продукт, он отлично восполняет энергию, поэтому его часто используют в качестве полезного перекуса», — отметила Иванникова в разговоре с РИА Новости.

Диетолог посоветовала употреблять сыр как полезный перекус. Однако людям с избыточным весом и сердечно-сосудистыми заболеваниями есть сыр в больших количествах не рекомендуется.

Иванникова призвала всех и обращать внимание на состав. В нем не должно быть большого количества растительных жиров.