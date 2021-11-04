Нутрициолог назвала дешевые продукты для снижения холестерина

Нутрициолог Анна Дробышева сообщила, что людям с повышенным холестерином стоит употреблять кунжут. При этом есть семена ежедневно нельзя.

«Рекомендую употреблять кунжут для нормализации жирового обмена и снижения уровня холестерина. Семена кунжута — это источник железа, магния, цинка, меди, фосфора и клетчатки. А кальция в нем в семь раз больше, чем в молоке», — приводит слова специалиста «РИА Новости».

Дробышева также отметила, что кунжут нельзя употреблять ежедневно из-за того, что этот продукт повышает свертываемость крови. Одной столовой ложки в неделю будет достаточно.