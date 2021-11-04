Нутрициолог назвала дешевые продукты для снижения холестерина
14:00
Нутрициолог Анна Дробышева сообщила, что людям с повышенным холестерином стоит употреблять кунжут. При этом есть семена ежедневно нельзя.
«Рекомендую употреблять кунжут для нормализации жирового обмена и снижения уровня холестерина. Семена кунжута — это источник железа, магния, цинка, меди, фосфора и клетчатки. А кальция в нем в семь раз больше, чем в молоке», — приводит слова специалиста «РИА Новости».
Дробышева также отметила, что кунжут нельзя употреблять ежедневно из-за того, что этот продукт повышает свертываемость крови. Одной столовой ложки в неделю будет достаточно.
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