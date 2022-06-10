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В чем польза редиса? Рассказала врач

Врач назвала овощ, который улучшает работу кишечника
Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Редис содержит большое количество клетчатки.
Фото Global Look Press

Врач-эндокринолог Оксана Михалева рассказала о полезных свойствах редиса. По ее словам, он содержит большое количество клетчатки, необходимой для пищеварения и поддержания микрофлоры кишечника.

Редис низкокалорийный овощ, на 100 граммов приходится 16-20 калорий, но он способен дать быстрое чувство насыщения. Также в нем содержится треть нормы витамина С и кремния.

«Кремний необходим для полноценной работы кишечника и хорошего состояния костей, кожи, ногтей и волос. Помимо этого он богат кобальтом, медью и хромом, которые важны для нормализации гормонального фона», — приводит слова Михалевой «Известия».

Рекомендуется регулярно добавлять редис в блюда.

Противопоказан этот овощ пациентам с заболеваниями желудка, кишечника и желчного пузыря, так как в нем содержатся эфирные масла.

Редис. Как часто можно есть редис? Вред и польза
Источник: https://iz.ru/1346879/2022-06-09/endokrinolog-nazvala-unikalnyi-po-poleznym-svoistvam-ovoshch
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