Почему в жару опасно есть мороженое? Объяснил врач

Врач заявил, что в жару опасно есть мороженое

Врач-отоларинголог Владимир Зайцев объяснил, почему употребление мороженого в жаркую погоду способно привести к проблемам со здоровьем.

«Когда на улице в тени уже 30 градусов, а тело перегрето, его обменные процессы нарушены. И когда человек ест мороженое, слизистая не выдерживает такого резкого термического перепада и реагирует резким воспалением. Может развиться острый фарингит или ангина», — приводит слова врача «Москва 24».

Также на холод реагируют слуховые трубы. Из-за чего появляется ощущение заложенности уха. Помимо этого, воспаление уходит в носоглотку. Воспалиться может и слизистая носа, в результате чего есть риск развития острого ринита и гайморита.

Отмечается, что у детей холодный десерт способно спровоцировать воспаление аденоидов и острый аденоидит.