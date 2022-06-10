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Почему в жару опасно есть мороженое? Объяснил врач

Врач заявил, что в жару опасно есть мороженое
Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Мороженое может вызвать воспаление в горле и носоглотке.
Фото Global Look Press

Врач-отоларинголог Владимир Зайцев объяснил, почему употребление мороженого в жаркую погоду способно привести к проблемам со здоровьем.

«Когда на улице в тени уже 30 градусов, а тело перегрето, его обменные процессы нарушены. И когда человек ест мороженое, слизистая не выдерживает такого резкого термического перепада и реагирует резким воспалением. Может развиться острый фарингит или ангина», — приводит слова врача «Москва 24».

Также на холод реагируют слуховые трубы. Из-за чего появляется ощущение заложенности уха. Помимо этого, воспаление уходит в носоглотку. Воспалиться может и слизистая носа, в результате чего есть риск развития острого ринита и гайморита.

Отмечается, что у детей холодный десерт способно спровоцировать воспаление аденоидов и острый аденоидит.

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Источник: https://www.m24.ru/news/obshchestvo/09062022/470152
Здоровье
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