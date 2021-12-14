В чем польза и вред ананаса? Рассказала врач

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе ананаса, а также предупредила, что его с осторожностью нужно употреблять людям, склонным к аллергии и имеющим повышенную кислотность желудка.

«В ананасе содержится много витамина C. Достаточно съесть примерно 200 граммов, чтобы восполнить суточную потребность. Поэтому ананас хорошо употреблять во время вирусных и бактериальных инфекций, чтобы укрепить иммунитет. Там есть и витамины группы В, которые полезны для нашей нервной системы.

Взрослым я рекомендую есть 100 граммов ананаса, а ребенку — 50. Нужно смотреть, как ребенок переносит его. Чрезмерное употребление ананаса может разъедать слизистую ребенка. Взрослым, склонным к аллергии, и особенно детям нужно есть его с осторожностью», — приводит «Москва 24» слова специалиста.

Также диетолог отметила, что ананас помогает предотвратить развитие атеросклероза, разжижает кровь и препятствует тромбообразованию.