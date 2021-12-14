Диетолог дала советы, как избавиться от отеков.

Диетолог-нутрициолог Ирина Караева рассказала, какие продукты провоцируют отечность, и назвала главную ошибку при борьбе с этой проблемой.

«Если вы хотите избежать отеков, стоит отказаться от некоторых продуктов — например, молочных. Цельное молоко, сливки, сыр провоцируют отечность лица. Лучше употреблять продукты из козьего молока или безлактозные молочные продукты. Сахар повышает уровень инсулина в крови и задерживает воду. Также глютен, поэтому пшеничный хлеб и мучные изделия могут быть одной из главных причин отеков», — сказала Караева РИА «Новости».

При этом диетолог отметила, что нельзя переставать пить воду при отеках, так как они бывают еще и от обезвоживания. Достаточно будет убрать из рациона некоторые продукты, полноценно спать и вести здоровый образ жизни.