В чем польза хрена? Рассказала специалист

Нутрициолог Виктория Лазарева рассказала о пользе хрена. По ее словам, он содержит микроэлементы, аминокислоты и клетчатку, а количество аскорбиновой кислоты в хрене превышает показатели в лимоне и шиповнике.

«Хрен является уникальным растением по своим свойствам. Он обладает витаминами группы B, С, Е и РР. Остроту этому продукту придают горчичные масла, которые обладают антимикробным и противовирусным действиями», — цитирует нутрициолога РИА «Новости».

При этом она отметила, что хрен не рекомендуется употреблять при острых стадиях заболеваний ЖКТ, а также следует употреблять его осторожно в период беременности и грудного вскармливания.