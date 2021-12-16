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Названы продукты, помогающие предотвратить развитие сахарного диабета

11:00
Бразильский орех. Фото Global Look Press
Бразильский орех. Фото Global Look Press

Нутрициолог, кандидат биологических наук Александр Мирошников перечислил продукты, которые помогают предотвратить развитие сахарного диабета. К ним относятся треска, овсянка, бразильский орех и мясо кролика.

«В 100 граммах мяса кролика содержится до 58% витамина PP. Когда он попадает в организм, расширяются сосуды, улучшается снабжение мышц питательными веществами и усвоение глюкозы. Еще можно есть бразильский орех. В нем содержится 3 486% от суточной нормы такого микроэлемента как селен. Недавно вышло исследование, в котором доказали, что при низком уровне селена в человеческом организме поджелудочная железа начинает работать очень плохо, а она выделяет инсулин», — цитирует специалиста «Москва 24».

По его словам, употребление трески и овсянки помогает восстанавливать рецепторный механизм на мышечных клетках и предотвращает появление сахарного диабета.

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Галина Глазко все материалы автора
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