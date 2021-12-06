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В чем польза бананов? Рассказала врач

14:00
В чем польза бананов? Рассказала врач. Фото «Известия»
В чем польза бананов? Рассказала врач. Фото «Известия»

Врач-диетолог Татьяна Разумовская рассказала о полезных свойствах банана. По ее словам, людям с гастритом этот фрукт поможет уменьшить кислотность желудка и снизить риск изжоги.

«Зеленые недоспелые бананы содержат много натрия и могут сыграть роль мочегонного. Поспевшие имеют слабительный эффект, поэтому во время расстройств кишечника или заболеваний ЖКТ в острой стадии бананы будут вредны. Они могут вызвать вздутие или метеоризм», — цитирует слова диетолога РИА «Новости».

Также специалист отметила, что один банан дает энергию для часовой силовой тренировки или тяжелой физической работы. Сушеный плод имеет калорийность в пять раз больше.

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Галина Глазко все материалы автора
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