Ученые выявили диету для уменьшения живота
Журнал «BMC Medicine» рассказал об исследованиях, проведенных международной группой ученых ведущего исследовательского университета Израиля в Негеве. В ходе них было выявлено, что «зеленая» версия средиземноморской диеты значительно уменьшает количество жира, расположенного в области живота. «Сокращение висцерального жира на 14% - серьезное достижение, учитывая насколько просты изменения рациона и образа жизни. Потеря веса становится успешной только в том случае, если она сопровождается уменьшением жировой ткани», — пояснила доктор Хила Зелича, одна из руководителей проекта. По сравнению с обычной версией средиземноморской диеты, процесс похудения с «зеленым» вариантом происходит в два раза активнее. Эта схема питания включает гораздо больше клетчатки — овощей и фруктов. При этом было уменьшено количество мяса и рыбы в рационе.
Исследования длились полтора года. Участие в них приняли 294 человека. Все они соблюдали диету и занимались спортом. Часть из них придерживалась стандартных рекомендаций по здоровому питанию. Другие соблюдали классическую средиземноморскую диету. Еще одна треть отдала предпочтение именно «зеленой» версии средиземноморской схемы питания. Их рацион дополнительно включал 28 г грецких орехов, 3-4 чашки зеленого чая и коктейль из 100 г замороженной вольфии шаровидной — растения, богатого белком, железом, витамином B12, минералами и полифенолами. По итогам исследований, «зеленая» диета оказалась эффективнее обычной средиземноморской на 8,1%, а стандартные правила здорового питания превзошла на 9,9%.
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