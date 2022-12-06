Ученые выявили диету для уменьшения живота

Журнал «BMC Medicine» рассказал об исследованиях, проведенных международной группой ученых ведущего исследовательского университета Израиля в Негеве. В ходе них было выявлено, что «зеленая» версия средиземноморской диеты значительно уменьшает количество жира, расположенного в области живота. «Сокращение висцерального жира на 14% - серьезное достижение, учитывая насколько просты изменения рациона и образа жизни. Потеря веса становится успешной только в том случае, если она сопровождается уменьшением жировой ткани», — пояснила доктор Хила Зелича, одна из руководителей проекта. По сравнению с обычной версией средиземноморской диеты, процесс похудения с «зеленым» вариантом происходит в два раза активнее. Эта схема питания включает гораздо больше клетчатки — овощей и фруктов. При этом было уменьшено количество мяса и рыбы в рационе.