Эксперты рассказали, как спланировать новогоднее путешествие
Четыре эксперта в области туризма и отдыха, а также бронирования отелей и средств передвижения в России и за рубежом поделились различными лайфхаками. Главное в преддверии Нового года, конечно же, планировать поездку заранее, это уменьшит расходы и расширит выбор. Но есть решения и для тех, кто еще не успел позаботиться об отдыхе.
Куда отправиться по России и за границей, как выбирать отель, когда бронировать билеты и что необходимо сделать перед отъездом, читайте в полной версии материала в «СЭ».
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