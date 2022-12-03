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Сегодня, 18:30

Ученые рассказали о полезных свойствах семян льна

Ольга Стрельникова
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Фото Изображение от Freepik

Газета «Московский комсомолец» рассказала о результатах исследований свойств льняного семени, проведенных американскими учеными. Как выяснили специалисты, семена и масло льна могут очистить закупоренные артерии, снизить количество атеросклеротических бляшек на 40%, защитить от сердечно-сосудистых и других заболеваний. Полезные свойства этим не ограничиваются.

Ученые подчеркнули также обилие в семенах льна фитоэстрогенов. Это природные вещества, схожие с гормонами человека. По словам исследователей, они способны предотвратить онкологию и облегчить проявления менопаузы.

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