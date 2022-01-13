Ученые предложили вакцину от коронавируса из куриных яиц

Ученые из США и Австралии провели исследования интраназальной вакцины против COVID-19, действующее вещество которой, иммуноглобулин IgY, получен из куриных яиц.

Об этом сообщается на сервере препринтов medRxiv.org.

Так как коронавирус проникает в организм через слизистую оболочку носа, следовательно, если антитела вводить интраназально (через нос), они смогут сыграть решающую роль в предотвращении и передаче инфекции.

Ученые разработали способ быстрого получения антител для интраназальных вакцин от коронавируса. Они вводили курам-несушкам рецептор — связывающий домен (RBD) спайкового белка SARS-CoV-2. Уже через пару недель в куриных яйцах зафиксировали достаточные уровни антител IgY против вируса.

Клинические исследования фазы I показали, что эти антитела безопасны и хорошо переносятся здоровыми людьми. Ученые заявляют, что их вакцина на основе иммуноглобулина куриных яиц будет действовать против всех видов коронавируса. Применять ее нельзя только людям с аллергией на яичные желтки.