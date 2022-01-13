Названы продукты, которые не стоит покупать в супермаркете

Нутрициолог Анна Дробышева отметила, что курицу, каши и сладкие йогурты не рекомендуется покупать в магазинах.

«В первую очередь не советую покупать пастеризованное молоко. Пастеризация видоизменяет молочный белок, наш организм не узнает его и атакует как врага. Именно из-за пастеризации у 75% населения непереносимость лактозы. Рафинированные и дезодорированные масла. Такие масла являются сильнейшим канцерогеном.

Не рекомендую приобретать сладкие йогурты, ведь их чрезмерное употребление может привести к ожирению и диабету, а также каши быстрого приготовления, в которых отсутствует клетчатка. То же самое относится к пакетированным сокам. Ни о каких натуральных фруктах в подобных соках не может быть и речи", — приводит слова специалиста РИА «Новости».

Также нутрициолог советует отказаться от покупки куриного мяса, которое имеет комфортную среду для размножения патогенных микроорганизмов, способных выживать даже при заморозке. Также производители часто добавляют гормоны и антибиотики.