ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Р§Рњ 2022
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 15:10

Ученые назвали спорт, улучшающий либидо у женщин

Ольга Стрельникова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Фото Изображение от Freepik

Турецкие ученые из Университета Сакарья провели исследование на тему улучшения женского либидо с помощью занятий спортом. Об этом рассказал журнал Revista Internacional de Androlog?a. В течение трех месяцев 36 участниц проекта, имевших сложности с возбуждением, два раза в неделю занимались пилатесом. Это комплекс упражнений, укрепляющий мышцы живота, таза и спины, включающий техники развития глубоких мышц тела и контроля дыхания. Другие тренировки были исключены.

До начала и по завершении эксперимента женщины прошли опрос о состоянии сексуальной жизни и их настроения. Результаты исследования показали улучшения в интимной жизни участниц. Некоторые подняли оценки своей интимной жизни с 12 до 29 баллов, где 95 — максимум, а оценка ниже 26 — показатель сексуальной дисфункции. Либидо у большинства повысилось в два с лишним раза, как и количество оргазмов, а также исчез дискомфорт во время полового акта и заметно улучшилось настроение.

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

3
0
Читайте также
«Почему я должен с этими так, а с теми — так». Как русский арбитр Карасев не преклонил колено
Главная фанзона ЧМ-2022 — тоска и уныние. Особенно по сравнению с Россией на ЧМ-2018
Погибшие при крушении самолета В55 в Армении летчики были гражданами РФ
Еврокомиссия отказалась извиняться перед Киевом за сообщение о потерях ВСУ
Москвичка ударила женщину ножом по лицу за громкий разговор по телефону в метро
Что происходит с экспортом
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Врачи рассказали, к чему может привести вегетарианская диета

Доктор Мясников рассказал, сколько пластика человек съедает за год
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости