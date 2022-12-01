Доктор Мясников рассказал, сколько пластика человек съедает за год

Врач и ведущий программы «О самом главном» Александр Мясников в эфире федерального канала рассказал, что в течение года каждый из нас случайно съедает около 260 г микропластика. «Микропластик попадает к нам в организм всеми возможными путями: через воду, посуду, косметику, рыбу, морепродукты. В год мы съедаем 260 г пластика, за 10 лет — 2,6 кг», — пояснил специалист.

Микропластик проникает в организм с помощью бутилированной воды, чайных пакетиков и частиц, попавших в воздух при трении автомобильных шин, а также при стирке синтетических материалов.

Доктор Мясников поспешил успокоить аудиторию — большая часть пластика выходит естественным путем. Тем не менее все чаще частицы микропластика обнаруживают в легких при онкологии. В этом году ученые впервые зафиксировали микропластик в крови человека.