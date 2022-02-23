Можно ли пить кофе при омикроне? Ответил врач

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева посоветовала не пить кофе людям, заразившимся омикроном.

По словам эксперта, употребление данного напитка во время болезни способствует обезвоживанию и усугубляет процесс интоксикации в организме. Все это приводит к сбою не только сердечно-сосудистой, но и других систем организма, а также способствует усугублению и утяжелению течения болезни.

«В условиях, когда человеку нужна помощь и не всегда физиология организма справляется с ситуацией, кофе может нанести ему вред», — приводит слова диетолога «Москва 24».

Также врач отмечает, что кофе нарушает процесс усвоения ряда минеральных веществ.

При этом тем, кто легко переносит болезнь, можно употреблять не более одной чашки этого напитка в день.