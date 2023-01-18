Ученые нашли мутацию в геноме россиян

Ученые медико-генетического центра Genotek, национального исследовательского университета ИТМО, медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии имени В.М.Бехтерева и медицинского исследовательского центра имени А.В.Алмазова выявили, что у 10% россиян присутствует мутация в гене MAGI2. Об этом рассказало издание «Известия». Мутации исследователи приписывают возникновение депрессий и воспалительных заболеваний кишечника.

Анализу были подвергнуты геномные данные более 4,5 тыс. человек возрастом 18-65 лет. Наличие депрессии выявляли с помощью госпитальной шкалы HADS. Результаты исследования выявили, что ген MAGI2 взаимосвязан с «поддержанием гомеостаза кишечника, который нарушается при синдроме раздраженного кишечника, а также участвует в нервной взаимосвязи мозга и кишечника». По мнению ученых, это говорит о потенциальной связи развития депрессии и нарушением оси «мозг — кишечник».