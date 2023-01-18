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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 20:31

Диетолог рассказала о четырех правилах, которые помогут избавиться от лишнего веса, набранного в праздники

Виталий Косик
Корреспондент
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Диетолог Наталия Гридина перечислила четыре правила, которые помогут избавиться от набранного веса за время каникул и праздников.

«Первое правило — надо снова вернуться к своему привычному, нормальному рациону питания. За праздники люди перерастягивают желудок, из-за чего растет аппетит. Соответственно, надо постараться вернуться к прежним порциям и режиму питания», — приводит слова Гридиной «Life.ru».

«Также не стоит забывать про подвижный образ жизни. Нужно больше гулять, по возможности заниматься спортом дома или в зале. Если совсем нет желания выполнять упражнения, то можно заниматься активными домашними делами», — добавила Гридина.

Отказ от «праздничных» блюд, таких как майонезные салаты, жирная или же копченая пища и многое другое, является вторым правилом избавления от набранного. Заменить все это, по заверениям специалиста, можно при помощи белковых блюд, пищи с кисломолочными продуктами и безуглеводистыми продуктами.

Еще одним важным правилом можно назвать отказ от сахаросодержащих продуктов, которые необходимо заменить фруктами и другой едой с клетчаткой.

Источник: https://life.ru/p/1552693
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