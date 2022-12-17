Терапевт рассказала, кому точно нужно сдать анализы на уровень магния

Врач-терапевт, заведующая терапевтическим отделением Анастасия Шустова рассказала, какие люди находятся в зоне риска дефицита магния.

«В организме взрослого человека содержится примерно 25 г магния, из которых 50-60% приходится на кости, а большая часть остального — на мягкие ткани. И всего лишь менее 1% общего количества магния находится в сыворотке крови, где его уровень очень жестко контролируется организмом», — цитирует Life.ru Шустову.

Медик отметила, что признаками дефицита магния являются потеря аппетита, тошнота, быстрая утомляемость и слабость. В дальнейшем могут возникать онемения и покалывания в конечностях, мышечные подергивания, тремор и судороги, а также нарушения ритма сердца. Тяжелый дефицит магния может привести к гипокальциемии или гипокалиемии.

По словам терапевта в группе риска находятся: люди с тяжелыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта, с сахарным диабетом II типа, с алкогольной зависимостью, люди, которые принимают препараты, снижающие кислотность желудочного сока или диуретические (мочегонные) препараты, пациенты с диагнозом «гиперпаратиреоз», пациенты после трансплантации органов и пожилые люди.