Диетолог рассказала, почему заливная рыба совсем не гадость

Врач-диетолог Марият Мухина рассказала о полезных свойствах заливной рыбы.

По словам медика, это блюдо содержит витамины А, В, С, D, РР, кальций, йод, магний, фосфор, марганец, калий, бром и железо. Кроме того, сама рыба богата омега-3 и жирными кислотами, которые улучшают работу нейронов, выброс нейромедиаторов, липидный обмен, активируют когнитивные функции головного мозга.

«В организме коллаген желатина из заливного подвергается гидролизу и распаду на аминокислоты: лизин, глицин, пролин, оксипролин и другие, из которых организм будет синтезировать собственный коллаген. Многие налегают на заливное, чтобы восполнить коллаген, забывая о том, что это всего лишь материал для синтеза собственного коллагена», — цитирует Life.ru Мухину.

Диетолог соощила, что за счет наличия глицина заливное способно расщеплять алкоголь и помогает побороть похмелье. Но употреблять его можно не всем. При гастрите не стоит есть закуску, из-за содержания экстрактивных веществ, стимулирующих секрецию желудочного сока и панкреатических ферментов. Также противопоказанием является холецистит.