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Малышева назвала три продукта, продлевающих жизнь

Галина Глазко
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Елена Малышева.
Фото Global Look Press

Телеведущая и врач Елена Малышева в новом выпуске программы «Жить здорово!» перечислила три важных продукта, которые способны продлить жизнь. Теледоктор включила в этот список красный лук, морковь и петрушку.

«Красный лук — это чемпион по содержанию флавоноидов, антиоксидантных веществ, среди всех овощей. Флавоноиды напрямую защищают наши клетки. Петрушка богата калием. Калий защищает нас от подъемов артериального давления», — сказала Малышева.

Ее соведущий, врач Дмитрий Шубин в свою очередь отметил, что красный лук уменьшает риск развития болезни Альцгеймера.

«В моркови содержится много клетчатки. Происходит снижение всасывания холестерина в кишечнике благодаря тому, что клетчатка этот холестерин частично захватывает и выводит», — добавил Шубин о пользе корнеплода.

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