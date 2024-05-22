Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
В России зафиксировали 178 случаев заражения новым штаммом коронавируса FLiRT
Здоровье

Сегодня, 12:15

1 мин.

В России зафиксировали 178 случаев заражения новым штаммом коронавируса FLiRT

Мария Маковей
Автор
Лаборант в костюме СИЗ, держащий образец крови
Фото Pornpak Khunatorn/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

178 случаев заражения новым штаммом коронавируса FLiRT обнаружили в России. Однако он не представляет большой опасности, доминирующим вариантом по-прежнему остается омикрон, сообщает РИА «Новости».

Коронавирус может вернуться уже этим летом. Ученые: новая вспышка COVID-19 может произойти этим летом

«Проводимый мониторинг позволяет выявлять даже единичные новые геноварианты. За весь период мониторинга выявлено 178 случаев новых вариантов FLiRT, в том числе вариантов KP.2 (три случая), KP.1.1 (пять случаев), KS.1 (170 случаев). Все они не представляют большей опасности, чем его другие разновидности», — говорится в публикации.

Уточняется, что симптоматика новых вариантов FLiRT схожа с симптомами при омикроне: лихорадка, кашель, боль в горле, слабость, головная боль, мышечные боли, потеря вкуса или обоняния.

Что такое болезнь Х. «Болезнь Х»: будет ли новая пандемия XXI века
Медицина
1
2
Новости холдинга
Роспотребнадзор выявил в России новый вариант коронавируса FLiRT
В РПЛ из Первой лиги поднимаются клубы без болельщиков, с пустыми трибунами и долгами. Что происходит с «Химками», «Махачкалой» и «Арсеналом»
Муфтий Москвы предупредил о последствиях запрета никаба в России
Россияне рассказали о способах отслеживания доходов и расходов

Придумай мем

Последние новости
21 мая 14:55
Китайские ученые совершили крупный прорыв в области заморозки клеток мозга
20 мая 18:55
Стало известно, что случится со здоровьем, если просиживать за компьютером целые ночи
20 мая 16:45
Эндокринолог перечислил основные признаки сбоев в работе щитовидной железы
20 мая 16:00
Ученые: новая вспышка COVID-19 может произойти этим летом
20 мая 12:15
Исследование: чем дольше подростки сидят в соцсетях, тем больше они курят