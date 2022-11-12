Стоматолог назвала неожиданные причины кровоточивости десен

Врач-стоматолог, кандидат медицинских наук Марина Колесниченко назвала болезни, о которых говорит кровоточивость десен.

«Часто десны начинают болеть, опухать при изменениях гормонального состояния, возникающих при сахарном диабете или болезнях щитовидной железы. Также это могут быть проблемы, связанные с кроветворными органами у человека. Это лейкозы, допустим», — цитирует Life.ru Колесниченко.

Врач объяснила, что проблемы с деснами часто возникают из-за нарушения кровообращения, что приводит к недостатку питания и их воспалению.

Колесниченко также отметила, что часто проблемы с деснами возникают из-за недостатка витаминов, в частности витамина С, который очень сильно влияет на проницаемость сосудистой стенки.