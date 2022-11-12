Семейный психолог рассказала, какая связь есть между «черной пятницей» и разводами

Семейный психолог Екатерина Талакова выявила связь между «черной пятницей» и разводами.

«Черная пятница» — это прежде всего инструмент для предпринимателей, чтобы продвинуть свою продукцию, избавиться от залежалых товаров и завоевать себе новых клиентов. Но необдуманные покупки во всемирный день распродаж порой приводят к разрушению семей.

Не только продавцы, но и банки подготавливаются к периоду распродажи. То есть для покупателей создаются максимально удобные условия для взятия различных потребкредитов, рассрочки, кредитные карты, заманивание кешбэками и так далее. Целая банковская система, которая завлекает человека в импульсивные покупки. Поэтому вот этот вот повышенный риск для семей получить кредитные истории в связи с покупками, которые были произведены в период распродаж, — они могут иметь долгосрочные негативные последствия", — приводит Life.ru слова Талаковой.