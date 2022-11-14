ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 20:05

Сомнолог назвала причины вставать по утрам раньше

Ольга Стрельникова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Фото Global Look Press

Врач-сомнолог София Черкасова в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказала, что, несмотря на то что вставать рано по утрам бывает довольно трудно, при этом ранние подъемы будут полезны тем, кто ложится спать не поздно и успевает выспаться.

Также они способствуют выработке гормона счастья серотонина и повышению эффективности. В случаях недосыпа такой режим может быть опасен.

Чем чревата нехватка сна при ранних подъемах, когда нужно ложиться спать, чтобы высыпаться, и что поможет легко просыпаться утром, читайте в полной версии материала «СЭ».

Здоровье
3
0
Читайте также
Фигуристка покажет программу с цитатами Греты Тунберг. Валиева задала новый тренд?
Сестра самого дорого футболиста мира: служила в норвежской армии и похожа на брата
Глава МВД Турции Сойлу отверг соболезнования посольства США в связи с терактом в Стамбуле
В Кремле не стали комментировать визит Зеленского в Херсон
Минобороны заявило о полном освобождении Павловки в ДНР
Власти Индонезии заподозрили группу иностранцев в попытке срыва саммита G20
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фитнес-маркетолог назвал четыре причины купить абонемент в спортзал

Трихолог составила топ-3 главных средств против секущихся кончиков
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости