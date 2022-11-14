Сомнолог назвала причины вставать по утрам раньше

Врач-сомнолог София Черкасова в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказала, что, несмотря на то что вставать рано по утрам бывает довольно трудно, при этом ранние подъемы будут полезны тем, кто ложится спать не поздно и успевает выспаться.

Также они способствуют выработке гормона счастья серотонина и повышению эффективности. В случаях недосыпа такой режим может быть опасен.

Чем чревата нехватка сна при ранних подъемах, когда нужно ложиться спать, чтобы высыпаться, и что поможет легко просыпаться утром, читайте в полной версии материала «СЭ».