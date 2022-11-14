ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 20:40

Трихолог составила топ-3 главных средств против секущихся кончиков

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Врач-дерматовенеролог, косметолог и трихолог Эльвира Гусейнова составила топ-3 главных средств против секущихся кончиков.

«Кутикула волоса состоит из кератина — белка, в состав которого входят 18 аминокислот, потому для восстановления прочности волоса поможет употребление питьевого коллагена. Особенно важным для предотвращения сечения волос является регулярный уход», — приводит слова Гусейновой Life.

Первое средство против секущихся кончиков — использование маски для волос с гидролизованным коллагеном: он будет встраиваться в структуру волос и восстанавливать их целостность.

Затем, трихолог рекомендует, после душа рекомендуется наносить масло (аргановое или кокосовое), оно будет запечатывать чешуйки кутикулы и предотвращать сечение.

Самое главное — перед использованием утюжков или щипцов обязательно наносить на волосы термозащиту.

Здоровье
0
Читайте также
Фигуристка покажет программу с цитатами Греты Тунберг. Валиева задала новый тренд?
Без России Евротур стал еще хуже. Упала посещаемость, Швейцария чуть не выиграла
Глава МВД Турции Сойлу отверг соболезнования посольства США в связи с терактом в Стамбуле
В Кремле не стали комментировать визит Зеленского в Херсон
Минобороны заявило о полном освобождении Павловки в ДНР
Власти Индонезии заподозрили группу иностранцев в попытке срыва саммита G20
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сомнолог назвала причины вставать по утрам раньше
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости