Трихолог составила топ-3 главных средств против секущихся кончиков

Врач-дерматовенеролог, косметолог и трихолог Эльвира Гусейнова составила топ-3 главных средств против секущихся кончиков.

«Кутикула волоса состоит из кератина — белка, в состав которого входят 18 аминокислот, потому для восстановления прочности волоса поможет употребление питьевого коллагена. Особенно важным для предотвращения сечения волос является регулярный уход», — приводит слова Гусейновой Life.

Первое средство против секущихся кончиков — использование маски для волос с гидролизованным коллагеном: он будет встраиваться в структуру волос и восстанавливать их целостность.

Затем, трихолог рекомендует, после душа рекомендуется наносить масло (аргановое или кокосовое), оно будет запечатывать чешуйки кутикулы и предотвращать сечение.

Самое главное — перед использованием утюжков или щипцов обязательно наносить на волосы термозащиту.