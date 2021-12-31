Сколько в день можно есть красной икры? Ответил врач

Врач-гастроэнтеролог Сергей Логинов назвал суточную норму красной икры для человека. При этом он отметил, что чрезмерное употребление этого продукта может негативно сказаться на здоровье человека из-за большого количества соли и консервантов.

«Покупайте слабосоленую икру без консервантов. Это будет полезно как для детей, так и для взрослых. Помните, что красная икра — аллергенный продукт, поэтому перед добавлением ее в детский рацион нужно проконсультироваться с педиатром. Не рекомендуется ее давать детям до трех лет», — приводит слова Логинова «Газета.Ru».

Специалист отметил, что в день без вреда для здоровья можно есть не больше 2-3 чайных ложек. В красной икре есть и много полезных веществ: фолиевая кислота, йод, фосфор, калий, железо, кальций, полиненасыщенные жирные кислоты.

Подробнее об икре и ее свойствах читайте тут.