Какие новогодние блюда нельзя давать ребенку? Объяснила врач

Врач-педиатр Алена Михайлова сообщила, какие блюда с новогоднего стола не рекомендуется давать ребенку. По ее словам, каждому возрасту соответствует свой набор блюд.

«Совсем маленьких детей не стоит кормить салатами, заправленными майонезом, жирными, острыми, жареными блюдами, тем более смешивая все их за короткий промежуток времени, чтобы не вызвать расстройства пищеварения у малыша. В этом случае исключается риск отравления, аллергических реакций и переедания. Предпочтение лучше отдать простым блюдам», — «Газета.Ru».

При этом она еще напомнила, что детям также важно соблюдать режима сна.