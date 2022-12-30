Шеф-повар рассказал, от какого блюда на новогоднем столе лучше отказаться

Шеф-повар Константин Оганезов в интервью «Мосленте» рассказал, что при составлении новогоднего меню лучше отказаться от горячих закусок.

«Новый год — это долгая история. Люди собираются за столом и сидят часов шесть, общаются, говорят длинные тосты, вспоминают прошлое и фантазируют о будущем. И горячие закуски — это лишний напряг. Все, что подается горячим, быстро остывает и выглядит не очень аппетитно», — объяснил эксперт.

По мнению Константина Оганезова, украсят новогодний стол и подарят настоящее гастрономическое наслаждение холодные закуски, поскольку они не потеряют вкус и останутся в неизменном виде. Можно сделать 5-6 разнообразных вариаций. Это может быть что-то оригинальное или проверенное годами: селедка под шубой, холодец, оливье.

Из новогодних напитков Константин Оганезов отметил горячий глинтвейн и морс.