ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 15:00

Шеф-повар рассказал, от какого блюда на новогоднем столе лучше отказаться

Ольга Стрельникова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Индейка.
Фото Freepik/timolina

Шеф-повар Константин Оганезов в интервью «Мосленте» рассказал, что при составлении новогоднего меню лучше отказаться от горячих закусок.

«Новый год — это долгая история. Люди собираются за столом и сидят часов шесть, общаются, говорят длинные тосты, вспоминают прошлое и фантазируют о будущем. И горячие закуски — это лишний напряг. Все, что подается горячим, быстро остывает и выглядит не очень аппетитно», — объяснил эксперт.

По мнению Константина Оганезова, украсят новогодний стол и подарят настоящее гастрономическое наслаждение холодные закуски, поскольку они не потеряют вкус и останутся в неизменном виде. Можно сделать 5-6 разнообразных вариаций. Это может быть что-то оригинальное или проверенное годами: селедка под шубой, холодец, оливье.

Из новогодних напитков Константин Оганезов отметил горячий глинтвейн и морс.

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Здоровье
Питание
2
3
Читайте также
Спорил с Губерниевым и унижал Логинова. Как сейчас живет звездный критик россиян Мартен Фуркад
Валиева покорила соцсети показательным номером в образе Уэнсдэй. Американцы в восторге
Полковник Макгрегор назвал передачу ЗРК Patriot Киеву прощальным жестом США
Отдать с процентов: каким будет налог со вкладов по итогам 2023-го
СК РФ сообщил о найденных в Мариуполе телах более 3 тыс. мирных жителей
Артиллеристы ВС РФ уничтожили колонну техники ВСУ в ДНР
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Доктор Мясников пояснил, помогут ли пищеварению ферменты

Врач назвала симптомы разрастания аденоидов и их триггеры
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости