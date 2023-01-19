Самые калорийные ресторанные блюда

Специалист рассказал, почему есть в ресторане может быть вкусно, но вредно

Фитнес-тренер, диетолог, нутрициолог, член Российской ассоциации эндокринологов (РАЭ) России Артем Тужиков в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, что самые калорийные с точки зрения средней энергетической ценности блюда — итальянской, американской и китайской кухни.

«В среднем каждое блюдо этих стран содержит около 1495 ккал. В РФ, конечно, поменьше. Однако у нас это компенсируется количеством, ведь заказывать только одно блюдо и бутылку воды не особо принято. Чаще всего стандартный прием пищи в ресторане в РФ подразумевает холодную или горячую закуску, горячее блюдо, десерт и калорийный напиток. Вариабельность калорийности колеблется примерно от 113 до 3000 ккал за один прием пищи!» — заявил эксперт и сделал вывод, что если ты мужчина, которому требуется 2000 ккал в сутки, одно посещение ресторана может покрыть почти 75 процентов твоей суточной калорийности. Для женщин такой поход может составить всю суточную норму.

Топ-3 самых вредных блюд, по версии Артема Тужикова, составили калорийная, изобилующая жирами, солью и переработанным мясом паста карбонара, пицца, в основе которой лежит рафинированное тесто, мясо промышленной обработки, различные готовые соусы и гиперкалорийное (свыше полутора тысяч калорий), насыщенное жирами и углеводами (сахаром) бургер-мороженое.

«Не совсем верно разделять пищу на «хорошую» и «плохую», а также вводить жесткие запреты на еду, поскольку в долгосрочной перспективе это чревато различными расстройствами пищевого поведения (РПП). Однако безусловный вред могут нанести блюда с высокой калорийностью, если не следить за суточной нормой калорий, и блюда, насыщенные трансжирами, если они станут постоянной частью вашего рациона», — предостерег нутрициолог.

Также Артем Тужиков обратил внимание на то, что энергетическая ценность ресторанных блюд зачастую гораздо выше, чем указывают в меню.

«Это очень приблизительные цифры, обозначенные для Роспотребнадзора и прочих проверяющих. По оценкам американских ученых, средняя калорийность одного блюда в ресторане составляет около 1205+-465 ккал, и эта цифра еще не включает в себя закуски, десерты и напитки. Совершая полноценный прием пищи в ресторане, человек рискует съесть за один раз не менее 2000 ккал, если закажет только закуску, основное блюдо и десерт. Разумеется, это сравнение не совсем корректно, так как питание в РФ отличается от США, как и размеры порций в случае однократной трапезы», — резюмировал специалист.

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