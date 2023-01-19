Ученые выяснили, чем опасно плавание в открытой воде

Ученые из Университета Дьюка в штате Северная Каролина, США, занимающиеся повышением безопасности дайвинга, в рамках нового исследования обнаружили взаимосвязь между плаванием в открытой воде и отеком легких. Об этом пишет портал «Хайтек».

Заболевание получило название «иммерсионный отек легких», или IPE. Обнаружено оно было у пловцов на открытой воде, любителей подводного плавания, аквалангистов, военных пловцов и триатлетов.

Основные симптомы заболевания — одышка, низкая сатурация, нехватка воздуха, ощущение «влажных» легких, пенистая мокрота, сильная усталость.

Изучение IPE началось еще с 1980-х годов, при этом первое свидетельство о нем, связанное с отеком сердечной мышцы, было опубликовано лишь в 2022 году. Из него следовало, что у «здоровой женщины лет пятидесяти без медицинских проблем в прошлом» наблюдалась гипервентиляция во время плавания.

«Когда я вышла из воды и расстегнула гидрокостюм, то сразу почувствовала, как легкие наполняются жидкостью», — произнесла она, после чего начала откашливать розоватую мокроту с пеной и металлическим привкусом.

Диагноз был подтвержден рентгенографией грудной клетки, анализами крови и снимками МРТ.

Как объяснили ученые, при погружении организм человека прилагает усилия, из-за чего «кровь перенаправляется из периферической сосудистой системы в сердцевину, увеличивая объем грудной клетки и давление в легочной сосудистой сети».

По словам эксперта исследовательской группы, IPE фиксировали в теплых водах при низкой активности погружения, более низких уровнях нагрузки, различной глубине, в том числе и у абсолютно здоровых людей.

Точные причины возникновения IPE неизвестны. Но специалисты рекомендуют плавать в медленном темпе, избегать холодной воды и носить обтягивающие гидрокостюмы.

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