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Психотерапевт рассказал, как стресс влияет на здоровье

Мария Гусева
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Психотерапевт Артем Толоконин рассказал, как стресс влияет на состояние здоровья.

«Стресс провоцирует заболевания воспалительного характера. Гормон кортизол при повышенных значениях в результате стресса не способен эффективно справляться со своей задачей, отсюда возникают различные заболевания. Возможно, вы замечали, что во время стресса процесс выздоровления затягивается, заболевание возвращается вновь или усугубляет уже имеющиеся болезни (сахарный диабет, стенокардию и другие)», — цитирует Life.ru Толоконина.

Врач подчеркнул, что у находящихся в стрессе людей часто наблюдаются аутоиммунные заболевания (ревматоидный артрит, волчанка, диабет 1-го типа), при которых организм атакует сам себя.

Также специалист отметил, что стресс влияет на работу ЖКТ — у подверженных переживаниям людей часто наблюдается синдром раздраженного кишечника.

Источник: Life.ru
Здоровье
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