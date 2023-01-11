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Психолог рассказала, как побороть постновогоднюю депрессию

Алина Савинова
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Психолог Владлена Ракша рассказала, как справиться с постпраздничной депрессией.

«Для того чтобы прожить праздники здорово и начать свой год отдохнувшим и заряженным, необходимо помнить, что отдых нужен человеку не только раз в году. Для полноценной жизни нам необходимы силы, и их запасы лучше восполнять размеренно. Так, в праздники можно планировать отпускные даты на следующий период и вообще делать чекап ресурсности каждый день. Также стоит помнить, что долгожданные встречи с друзьями и время с семьей доступны в течение всего года, поэтому, чтобы не чувствовать себя одиноким и забытым после праздников.

Однако в случае, если депрессия все-таки настигла вас, можно помочь себе следующим: взять маленькое желание и исполнить его самому или попросить напрямую у близкого человека; говорить и проживать свою грусть, печаль и разочарование, давать выход чувствам, ведь мы имеем на них право; продлить праздники хотя бы в планах — на будущий год и ближайшие выходные; начать заниматься чем-то новым или делать старое по-новому, поскольку новизна вызывает выделение эндорфина", — приводит «Life.ru» слова психолога.

Ранее косметолог рассказала, как восстановить кожу после праздников.

Источник: https://life.ru/p/1551107
Здоровье
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