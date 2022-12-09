Психолог рассказала, как избавиться от вредных привычек

Доцент кафедры социологии, психологии управления и истории Ирина Щербакова рассказала, как избавиться от вредных привычек.

«Необходимо делать это посредством закрепления новых привычек, многократного повторения полезных действий и отказа от вредных. И постепенно, а не сразу», — цитирует Life.ru Щербакову.

Специалист сообщила, что бросая курить, не надо выкидывать всю пачку и пытаться избавиться от этой привычки в один день, следует отказаться утром от одной сигареты. Это мозг запомнит как положительную привычку. Что касается похудения, то сначала необходимо ответить себе на вопрос: что мешает вам сделать это? А когда будет найден корень проблемы, тогда и получится избавиться от лишних килограммов.

«Еще один интересный совет — составьте список причин, по которым вам нужно снизить вес. Напишите не одну и не пять, а сто или даже двести. Перечитайте. Постарайтесь прочувствовать, какие из них вызывают у вас настоящий эмоциональный отклик, какая из них действительно эффективна для вас», — добавила психолог.