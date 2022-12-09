ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Р§Рњ 2022
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 20:15

Врачи рассказали о пользе бананов

Ольга Стрельникова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Фото unsplash.com/@louishansel

Врач и ведущий программы «О самом главном» Александр Мясников и кандидат биологических наук Екатерина Баранова в эфире федерального канала рассказали, что основная польза от употребления бананов состоит в том, что он помогает в выработке гормона серотонина. «Это уникальный фрукт для нас. Он может способствовать выработке серотонина, который очень сложно добыть», — рассказала кандидат биологических наук. Екатерина Баранова пояснила, что этот гормон важен для нормального функционирования нервной системы.

Доктор Мясников добавил, что бананы богаты калием, и это положительно влияет на сердечно-сосудистую систему и нормализует кровяное давление. Их регулярное употребление снижает риск инсульта и гипертонии. «Бананы — вещь хорошая. Особенно советую в поход или еще куда-то. Весь день можно не есть», — рекомендовал Александр Мясников. А Екатерина Баранова дополнила список полезных свойств бананов еще одним — избавлять от изжоги.

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

0
Читайте также
В Министерстве спорта РФ прокомментировали возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию
Уимблдон оштрафовали из-за России на огромную сумму. Нас туда пустят в следующем году?
Рогозин рассказал о попадании под обстрел ВСУ в зоне спецоперации
Военкор Пегов сообщил об отводе войск ВСУ из Соледара в Славянск
В Польше назвали Западную Украину колонией Варшавы
Как получить грант
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Психолог рассказала, как избавиться от вредных привычек

Врач предостерег от употребления кофе и алкоголя при обморожении
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости