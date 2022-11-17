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Психолог объяснила отказ от семейной терапии страхом раскрыться перед партнером

Иван Торопцев
Корреспондент
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Психолог и сексолог Ольга Савская объяснила, почему многие пары придерживаются индивидуальной терапии.

«Им сложно пойти в семейную терапию, проще пойти в личную, а потом, когда они уже дозревают, они приходят в семейную. А некоторые никогда не соглашаются, потому что они в это либо не верят, либо считают, что такого не должно быть, либо человек что-то прячет и не хочет раскрываться перед партнером», — приводит Life.ru слова Савской.

Эксперт добавила, что чаще всего на индивидуальную терапию идут те, кто мотивирован сделать что-то для отношений, однако партнеры не всегда могут работать в паре.

«Сейчас в России все меняется, и люди осознают, что для того, чтобы улучшить отношения, надо идти к психологу, и потихонечку это у нас уже приживается, это практикуется. Я очень часто сейчас веду супружеские пары, которые приходят с различными запросами для того, чтобы отрегулировать отношения», — добавила Савская.

Ранее психолог Аничка Ибадова назвала самые опасные привычки для психики.

Источник: https://life.ru/p/1539558
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