ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 21:20

Нутрициолог рассказала, кому нельзя пить молоко

Ольга Стрельникова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Нутрициолог Ната Гончар в эксклюзивном материале для «СЭ» рассказала, что отказаться от молочных продуктов необходимо в случае нехватки фермента лактазы, расщепляющего молочный сахар (лактозу) и помогающего его усвоить, аллергии на животный белок казеин, мочекаменной болезни и нефропатии.

Непереносимость молочных продуктов может заявить о себе сыпью на коже, кашлем, чиханием и любыми расстройствами пищеварения.

Чем полезны молочные продукты и чем можно заменить коровье молоко, читайте в полной версии материала в «СЭ».

Здоровье
Питание
0
Читайте также
Мама заставила своих детей не драться друг против друга в НХЛ. История хоккейной семьи Ткачак
Футболисты ЧМ-2022, связанные с Россией. За кого можно будет поболеть в Катаре
В Гаагском суде заявили, что сбивший MH17 «Бук» был запущен со стороны Первомайского
Пожар на рынке «Садовод» в Москве ликвидировали
С обратной стороны медалей: что сделал Александр Горшков для фигурного катания
Шойгу приказал приступить к отводу войск за реку Днепр
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Психолог объяснила отказ от семейной терапии страхом раскрыться перед партнером

Эндокринолог назвала заболевание, с которым сталкиваются мужчины после 40 лет
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости