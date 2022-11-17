Нутрициолог рассказала, кому нельзя пить молоко

Нутрициолог Ната Гончар в эксклюзивном материале для «СЭ» рассказала, что отказаться от молочных продуктов необходимо в случае нехватки фермента лактазы, расщепляющего молочный сахар (лактозу) и помогающего его усвоить, аллергии на животный белок казеин, мочекаменной болезни и нефропатии.

Непереносимость молочных продуктов может заявить о себе сыпью на коже, кашлем, чиханием и любыми расстройствами пищеварения.

Чем полезны молочные продукты и чем можно заменить коровье молоко, читайте в полной версии материала в «СЭ».